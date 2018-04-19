Новый повод для атаки? В России объявили о создании автономии в Сирии

Российские СМИ сообщают о том, что в Сирии якобы готовится военная операция, направленная на создание "под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа".

В частности, "Интерфакс" со ссылкой на российский военно-дипломатический источник, приводит детали данного плана.

"Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования со столицей в Дераа, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС (Сирийские демократические силы) на северо-востоке Сирии", - цитирует его агентство.

При этом в России утверждают, что поводом для наступления якобы послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками.

"Для усиления эффекта, - уверен российский источник, - возможно и проведение очередных провокаций с "химией" кустарного производства якобы против мирного населения".

Как сообщал "Обозреватель", Министерство иностранных дел Франции считает, что доказательства возможной химической атаки в сирийском городе Дума могли исчезнуть по вине России.