Принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о так называемом "геноциде армян", касательно событий 1915 года в Османской Турции, явилось следствием жесткого противостояния Конгресса и Белого Дома на протяжении последнего времени, после прихода к власти президента Дональд Трамп.

Данная резолюция имеет символическое значение и поэтому здесь не нужно одобрения Сената и президента США, но она испортит и без того ухудшенные взаимоотношения между официальными Анкарой и Вашингтоном, которые стали заложником политического амбиций как президента Трампа, так и президента Эрдогана, забывшими о том, что США и Турция многие годы являлись стратегическими партнерами по НАТО в решении всех вопросов в этом взрывоопасном регионе Ближнего Востока.

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Политика президента США на Ближнем Востоке привела к тому, что сегодня будущее как Сирии, так и в целом этого важного региона мира, будут определять Россия и Иран - стратегические противники США, а также Турция, член НАТО и многолетний американский стратегический партнер в этом регионе, которую данная политика нынешней администрации Белого Дома вынудила стать их союзником. Конечно же это брак по-расчету, а не по любви и здесь не надо строить иллюзий, так как в любой момент акценты могут поменяться в силу того, что у России, Ирана и Турции совершенно разные стратегические интересы в этом регионе.

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Пока они совпадают и поэтому Россия, Иран и Турция уже начали переводить военную фазу процессов в политическую плоскость и начавшиеся консультации в Женеве под патронажем этих стран, тому яркое свидетельство. В ближайшее время мы можем стать свидетелями нового Мюнхенского сговора, как это было в сентябре 1938 года, приведшего через год к пакту Молотова-Риббентропа, но уже касательно региона Ближнего Востока, где в роли Деладье и Чемберлена с удовольствием выступят некоторые нынешние лидеры Евросоюза, которые сегодня самоустранились от решения проблем в этом регионе, надеясь откупиться финансовыми вливаниями, что также соответствует интересам России, Ирана и Турции, учитывая масштабы гуманитарной катастрофы за годы многолетней гражданской войны в Сирии.

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