Новый муж и миллионные сделки: как живет экс-жена Путина

Бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила, которая вышла замуж за Артура Очеретного, значительно улучшила свои имущественные доходы.

Об этом говорится в расследовании "Медузы", экс-супруга главы Кремля приобрела в 2016 году два с половиной гектара в элитном поселке Одинцовского района Московской области.

По оценке риэлторов, его стоимость составляла 77,5 миллиона рублей, что в пять раз меньше, чем оценочная стоимость земли.

Коттеджный поселок "Миллениум парк", расположенный в 20 километрах от Москвы, называют подмосковной Венецией. Его особенность - сеть рукотворных каналов и небольших водоемов, которые пролегают между участками. Вдоль каналов проложены пешеходные дорожки и бульвары; как утверждает реклама, они "напоминают аккуратные европейские улочки".

Активная застройка поселка началась в 2010 году. Средняя стоимость сотки - около 1,6 миллиона рублей.

"40% поселка - это парковые зоны и зоны возле воды. Есть собственный пляж. Из каждого квартала - свой выход в парк. Поселок закрытого типа, по периметру охрана, и случайные люди туда не зайдут. Известные люди живут в каждом нашем поселке, начиная от артистов, заканчивая министрами", - рассказал изданию сотрудник компании-застройщика проекта.

Согласно документам реестра 2016 года Людимила Путина приобрела сразу восемь участков, расположенных вдоль одного из каналов. Стоили они, по разным оценкам, могли от 384 до 432 миллионов рублей. По словам риэлтора, близость воды и леса существенно повышает стоимость земли.

В ноябре 2017 года бывшая Путина продала приобретенные гектары новому владельцу - Ирине Пунии, жене Викрама Пунии, основателя одной из крупных российских фармацевтических компания "Фармсинтез".

Сам Пунии подтвердил факт покупки земли, но сказал, что ему ничего не известно о прежних владельцах, потому что сделка проходила через риэлторскую компанию.

В апреле 2017 года сайт OCCRP выяснил, что Людмиле Очеретной принадлежит вилла во французском Биаррице стоимостью более шести миллионов евро. Ее приобрели в декабре 2013 года - через полгода после развода Владимира и Людмилы Путиных. Местные жители называли эту виллу "Сюзанна".

В январе 2016 года стало известно, что экс-жене Путина теперь принадлежит квартира на 139 квадратных метров на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, которой владела семья Путина с 1995-го.

Кроме того, по информации издания, Людмила Шкребнева-Путина-Очеретная от 2014 года стала владелицей компании "Меридиан", которая занимается недвижимостью. Ей принадлежали 99 процентов активов. Фирма взяла у "Центра развития межличностных коммуникаций" в долгосрочную аренду особняк в центре Москвы.

Агентство Reuters не смогло установить общий доход, который получал "Меридиан" от сдачи в аренду помещений в московской собственности, однако известно, что выручка компании за 2015 год составила 225 миллионов рублей.

До развода с мужем у Людмилы Путиной был небольшой годовой доход, однако в последнее время она и ее близкие начали покупать землю и элитную недвижимость в Подмосковье и за рубежом.

Напомним, слухи о том, что Людмила Путина и Артур Очеретный встречаются, а то и поженились, появились еще в прошлом году. Правда, никаких комментариев от них журналисты не получили.

О том, что президент РФ и его жена развелись стало известно 6 июня 2013-го. Тогда в интервью государственному телеканалу Владимир Владимирович и Людмила Александровна признались, что пережили "цивилизованный развод".