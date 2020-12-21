Новый коронавирус-мутант уже обнаружили в Италии

Италия стала пятой страной, где зафиксировали новый штамм коронавируса, который нашли в Великобритании.

Как сообщает итальянский Минздрав, ранее зараженный прибыл в аэропорт Фьюмичино из Британии. Штамм был обнаружен у пациента в одном из римских военных госпиталей, передает Daily Mail.

"Пациент и его партнер, которые недавно вернулись из Соединенного Королевства, приземлившись в аэропорту Фьюмичино, находятся в изоляции", – говорится в сообщении.

Зараженного сразу же поместили на карантин. Вместе с ним на изоляцию отправили членов семей и близко контактировавших лиц.

Отметим, что ранее новый вида коронавируса, который получил название N501Y, обнаружили уже в Нидерландах, Дании и Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лондоне (Англия), Уэльсе и Шотландии ввели самый высокий 4-й уровень ограничений в связи с распространением коронавируса (COVID-19) и появлением нового штамма.

По состоянию на 21 декабря более 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией после обнаружения в стране нового вида вируса.