Новый год 2020: появились яркие фото празднований по всему миру

В крупных и маленьких городах мира в ночь из 31 декабря на 1 января состоялись массовые гуляния на главных локациях в честь празднования Нового года.

Здесь и яркие файер-шоу, и неимоверные иллюминации на новогодних елках, и выступления самых популярных звезд, причудливые наряди гостей и просто теплые семейные моменты.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как отмечали праздник люди во всех уголках планеты. Среди них: Турция, ОАЭ, Германия, Черногория, Ирак, Китай и многие другие.

Празднование Нового года 2020

Например, в столице Турции Анкаре люди позировали для фотографии на новогодних фотостенах в местных парках, а также делали забавные селфи.

В Берлине (Германия) во время празднования Нового года провели захватывающее фейерверк-шоу.

Новогодняя ночь в Эрбиле (Ирак) тоже прошла с феерверками, которые освещали ночное небо.

А вот в Подгорице (Черногория) в праздник духовенство Сербской православной церкви вышло на протест против запланированного принятия религиозного закона, который, по их словам, лишит церковь ее собственности. Сотни людей собрались вне храма Воскресения Христова и маршировали по улицам города.

Неспокойно в новогоднюю ночь было и в китайском Гонконге, где уже несколько месяцев продолжаются гражданские беспорядки. Протестующие гуляли внутри торговых центров и на улицах в канун Нового года и скандировали лозунги, продолжая просить, чтобы их требования были выполнены. При этом полиция в защитном снаряжении при попытке разогнать демонстрацию арестовала нескольких митингующих в масках.

Праздновал Новый год и Сектор Газа. Там палестинцы, одетые в Санта-Клаусов, исполнили огненное шоу, чтобы приветствовать жителей в новом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, первыми 2020-й год начали праздновать жители Республики Кирибати. Это тихоокеанское государство расположено в Микронезии и Полинезии. Там раньше всего на планете наступает новый календарный день.

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