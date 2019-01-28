Новый глава Венесуэлы готовит Мадуро ''военный сюрприз'': в чем дело

Оппозиция в Венесуэле ведет переговоры с военными и гражданскими должностными лицами с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо, пишет Washington Post. "Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно", – сказал он.

Сейчас новоиспеченный лидер занимается назначением "иностранных представителей". Накануне Госдепартамент США объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуаном Гуайдо.

Хуан Гуайдо

При этом лидер оппозиции признал, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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