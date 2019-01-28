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Новый глава Венесуэлы готовит Мадуро ''военный сюрприз'': в чем дело

8.6тЧитать материал на украинском

Оппозиция в Венесуэле ведет переговоры с военными и гражданскими должностными лицами с целью отстранить от власти президента Николаса Мадуро.

Об этом заявил самопровозглашенный временный президент Хуан Гуайдо, пишет Washington Post. "Это очень деликатный вопрос, касающийся личной безопасности. Мы встречаемся с ними, но тайно", – сказал он.

Сейчас новоиспеченный лидер занимается назначением "иностранных представителей". Накануне Госдепартамент США объявил, что принял назначение временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Веккьо, предложенного Хуаном Гуайдо.

Хуан Гуайдо

Хуан Гуайдо

При этом лидер оппозиции признал, что перед тем, как провозгласить себя временным президентом Венесуэлы, он встречался и разговаривал с несколькими сенаторами США, в том числе демократами Ричардом Дурбином и Робертом Менендесом, а также республиканцем Марко Рубио.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 23 января в столице Венесуэлы Каракасе тысячи людей вышли на протесты против президента Николаса Мадуро.

  • Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентомвместо Мадуро.

  • Президент США Дональд Трамп признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После этого Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

  • Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

  • Позже Гуайдо признали еще девять стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

  • Во время протестов на улицах начались столкновения между силовиками и митингующими, в результате которых погибли люди.

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Персоны
Хуан ГуайдоНиколас Мадуро
Место
Венесуэла
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Прав Алекс
Прав Алекс
И как обычно,первым делом встречаются с сенаторами сша. Без сша как всегда никуда!!!
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Прав Алекс, ну не с недосинаторами раски федераски встречаться
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