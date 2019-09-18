Новый генсек Совета Европы приступил к работе

Новый генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич 18 сентября приступила к выполнению своих обязанностей.

Она избрана главой этой международной организации на следующие пять лет, пишет "Укрифнорм".

56-летняя политик до этого была вице-премьер-министром и главой МИД Хорватии, а также членом правоконсервативной партии Хорватское демократическое содружество.

На должность генерального секретаря СЕ была избрана в июне 2019 года. Она сменила норвежского политика Турбьорна Ягланда, который возглавлял организацию целых десять лет.

На выборах Пейчинович-Бурич получила 156 голосов в свою пользу, ее конкурент, глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс – 105, пишет "Новое время". Украина в голосовании участия не принимала в знак протеста возвращению России в состав ПАСЕ.

Мария Пейчинович-Бурич Укринформ

Как писалOBOZREVATEL, в июле 2019 прошлый генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд оскандалился из-за своих слов об Украине.Он в Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского с победой его партии "Слуга народа", отметив, что это путь к суверенному украинскому государству.

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