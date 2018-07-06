В России принят новый бюджет, в котором на армию дополнительно выделяются колоссальные средства, в то время как социальную сфера безжалостно урезали.

Итак, свершилось! Царь батюшка, президент России Владимир Путин, сегодня, своей твердой и натруженной рукой, подписал закон, согласно которому в 2018 году социальные расходы безжалостно урезаются в пользу силовых структур!

Если по цифрам, то расходы на пенсии сократят на 51,5 млрд рублей, а на социальную политику – 53,4 млрд руб, что увеличит дефицит Пенсионного фонда с 158,9 млрд руб до 265,5 млрд руб. Социальную поддержку гражданам (помощь инвалидам) сократят на 6,6 млрд руб и т.д.

Новости Россия тянет время

В свою очередь, правоохранительные органы получат дополнительные 27,3 млрд рублей, на развитие вооружений потратят ещё 97,4 млрд рублей, а так же… А что “так же” уже так сразу и не сказать, поскольку в бюджете РФ с некоторых пор появился секретный раздел, который может съедать сколько угодно миллиардов.

С другой стороны, после повышения пенсионного возраста, зачем вообще россиянам думать о пенсиях? Вышел на пенсию – на кладбище, логика проста. А вот защищать великую и необъятную родину от капиталистов, это всегда актуально и важно!