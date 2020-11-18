Новых случаев COVID-19 в Европе стало меньше, но смертность выросла – ВОЗ

В Европе снизились темпы распространения COVID-19, однако продолжает расти смертность от этого заболевания.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Количество новых случаев инфицирования в европейских странах уменьшилось впервые за последние три месяца.

Однако в Европе растет смертность среди пациентов с COVID-19.

Так, в Швеции 18 ноября сообщили о рекордном количестве смертей от коронавируса — подтверждено 96 летальных исходов. Это стало самым высоким показателем за последние три месяца.

В Италии и Швейцарии сообщают о критической ситуации c заполнением отделений интенсивной терапии. В Швейцарии заполнены все медицинские учреждения, свободных мест уже нет.

Кроме того, в Италии также ощущается нехватка медицинского персонала для обслуживания больных COVID-19.

По состоянию на 18 ноября, всего в Европе зафиксировано 15 475 400 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на среду, 18 ноября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились 56,2 млн человек. За минувшие сутки обнаружено более 546 тысяч новых зараженных. От болезни в мире умерли более 1,3 млн пациентов, а выздоровели – более 39,1 млн.