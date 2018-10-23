Менее чем за две недели в США пройдут выборы в Палату представителей (Конгресс) и Сенат. Эти выборы особенно важны, поскольку они пройдут через два года после президентских выборов в четырехлетний срок президентства Дональда Трампа. Таким образом, исторически эти выборы (называемые "среднесрочными") рассматривают для того, чтобы задуматься, насколько удовлетворены или неудовлетворенны избиратели руководством президента Трампа в течение первых двух лет его пребывания у власти.
Однако на данный момент опрос указывает на то, что число избирателей президента Республиканской партии Трампа слабое (44% позитивное против 52% отрицательное). Но тем не менее республиканцы, как ожидается, выиграют большинство в Сенате. Незначительно будет расколота Палата представителей, ведь демократы проведут своих представителей в Конгресс на несколько мест.
Результаты выборов будут многократными. Во-первых, президент Трамп может встретиться с демократическим Конгрессом. А демократы давно хотят начать процесс импичмента против Трампа. Однако, учитывая, что Сенат в своем большинстве будет состоять из республиканцев, то даже если бы Конгресс и проголосовал за импичмент президента, Сенат проголосует против этого решения. Поэтому Трамп будет в безопасности в течение оставшейся части пребывания на посту. А это еще два года.
Другое изменение заключается в том, что Белому дому будет гораздо труднее принимать законы в Конгрессе, если Республиканская партия не будет контролировать большинство, как это есть сейчас. Это означает, что в следующие два года серьезные законы будут приниматься с трудностями. Этот факт будет отрицательным для самого Трампа, когда он столкнется со своим переизбранием в 2020-м году. Он же должен показать избирателям принятые законы и если успехов не будет – это будет вредить его шансам на переизбрание.
Точно можно сказать, что эти выборы не внесут каких-либо серьезных изменений в политику в отношении России. Даже если бы Трамп хотел "согреть" американо-российские отношения – сделать это будет очень сложно, учитывая, что "демократический" Конгресс будет выступать против любого такого законодательства. Более того, настроение в американцев сейчас особенно антироссийское, и нет популярного спроса на изменение наших двусторонних отношений, что хорошо для Украины.
Скоро мы увидим, как будут выглядеть следующие два года политики США. Ждать осталось несколько недель!
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