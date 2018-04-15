Новые санкции против России: по ком ударят США

Новые санкции Вашингтона против России будут касаться компаний, которые поставляли в Сирию технологии, способствовавшие производству химического оружия.

Данные о санкциях официально обнародуют 16 апреля. Об этом рассказала постпред США при ООН Никки Хейли, передает CBS.

"Санкции против России будут усиливаться. Министр (финансов США Стивен. – Ред.) Мнучин объявит об этом в понедельник. Они будут направлены напрямую на компании, которые занимаются поставками оборудования и технологий, связанных с использованием Асадом химического оружия", - сказала Хейли.

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"Мы отправили сильное послание, и я надеюсь, что его услышат", - добавила она.

Как сообщал "Обозреватель", в России отреагировали на новые санкции США.