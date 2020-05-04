Новые правила поездок и еда на вынос: в Италии отменили жесткий карантин

В Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Как сообщает издание Ansa, новые правила разрешают работу производств, строительных компаний и некоторых оптовых торговцев. Розничная торговля должна заработать через две недели.

Восстановление работы разрешено при условии, что все компании будут строго придерживаться протоколов безопасности на рабочем месте.

Кроме того, на всей территории страны открываются парки и скверы. Отдельные спортсмены могут возобновить тренировки.

Бары и рестораны снова открываются для обслуживания на вынос, но пищу нужно употреблять в доме или в офисе. Полное открытие ресторанов и баров, а также парикмахерских и салонов красоты ожидается с июня.

Людям разрешено передвигаться в границах своего региона для посещения родственников, но собрания более 15 человек запрещены. Встречи с родными должны проходить при соблюдении дистанции и использовании масок. Похороны рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Итальянцам разрешено передвигаться по своим регионам ansa.it

В другие регионы пока ездить нельзя, кроме рабочей необходимости. Также сохраняется требование заполнения сертификатов с подтверждением цели поездки.

Те, кто застрял на севере Италии, теперь могут вернуться в свои регионы проживания. Однако очередей и хаоса на вокзалах или в аэропортах больших городов не наблюдается.

При заходе в поезда и самолете пассажирам измеряют температуру, также все должны быть в перчатках и маске.

На автомагистралях увеличился траффик, но нет пробок или очередей. Движение регулируют патрульные.

По состоянию на утро 4 мая в Италии зафиксировано 210 717 случаев коронавируса, из них 28 884 летальных. За последние сутки в стране умерли 174 инфицированных, что является самым низким показателем за последний месяц.

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