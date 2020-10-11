Новую более заразную мутацию COVID-19 заподозрили в Чили

Из-за резкого всплеска COVID-19 в южной части Чили ученые начали исследование мутации коронавируса, которая могла к этому привести.

Об этом сообщило Reutrs. Больницы в пострадавшем регионе переполнены.

Доктор Марсело Наваррете из Университета Магалланеса сообщил, что исследователи обнаружили "структурные изменения" в шипах на оболочке нового коронавируса. Он сказал, что в настоящее время проводятся исследования, чтобы лучше понять потенциальную мутацию и ее влияние на людей.

"Единственное, что мы знаем на сегодняшний день, – это то, что это совпадает во времени и пространстве со второй волной, которая довольно интенсивна в регионе", – сказал Наваррете.

Чилийский регион Магалланес представляет собой в основном удаленную, усыпанную ледниками дикую местность, усеянную небольшими городками и региональным центром Пунта-Аренас, где в сентябре и октябре после первой волны коронавируса в начале этого года произошел всплеск COVID-19.

Представители министерства здравоохранения Чили заявили, что начали эвакуацию больных жителей региона в столицу государства Сантьяго.

Наваррете признал, что подобные мутации наблюдались и в других местах, но он сказал, что относительная изоляция и суровый климат знаменитого холодного и ветреного региона Магаллан, возможно, преувеличивали его влияние.

"Некоторые из этих переменных, такие как холод, ветер, связаны с более высокой скоростью распространения в мире", – сказал Наваррете.

Ученые говорят, что мутации могут сделать вирус более заразным, но не обязательно более смертоносным. Кроме того, это не уменьшит эффективность потенциальной вакцины.

На 11 октября в Чили зафиксировано 481 371 случай заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 1,28% от общего количества зараженных. В стране умерли от коронавируса 13 318 человек, летальность составляет 2.77%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Панаме ученые института здоровья обнаружили новую мутацию коронавируса A2 PAN, который вызывает заболевание COVID-19.