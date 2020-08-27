Новозеландскому стрелку, убившему больше 50 человек, дали пожизненный срок

Австралийца Брентона Тарранта, расстрелявшего 51 человека в мечетях Новой Зеландии, 27 августа приговорили к пожизненному лишению свободы без права на досрочное освобождение.

Это самый строгий приговор в истории Новой Зеландии, сообщает Reuters. Стрелок также был признан виновным в 40 покушениях на убийство и совершении теракта.

Адвокат осужденного Тарранта заявил от имени подзащитного, что тот не будет опротестовывать решение суда.

Таррант в марте 2019 года устроил стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч, когда верующие собрались на молитву. Свое нападение злоумышленник транслировал в прямом эфире в Facebook с помощью видеокамеры, установленной на его шлеме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший десятки людей в мечетях Новой Зеландии, упомянул в своем манифесте Украину.

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