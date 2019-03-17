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Новозеландский стрелок дал знать о терактах: вскрылась жуткая деталь трагедии

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Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший десятки людей в Новой Зеландии, послал премьер-министру страны Джасинде Арден "манифест" за девять минут до начала теракта.

Об этом премьер рассказала журналистам, уточнив, что письмо получили еще более трех десятков человек, передает NDTV.

"Я была одним из более чем 30 получателей манифеста, который был отправлен за девять минут до нападения", – рассказала она.

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СМИ: во время теракта в Новой Зеландии погиб вратарь сборной
Джасинда Арден

Джасинда Арден

NDTV

Арден отметила, что текст Тарранта не содержал конкретных идей, смысла и деталей. Потому офис новозеландского премьера отправил его службам безопасности в течение двух минут после получения, однако предотвратить трагедию за такое время было невозможно.

"Тот факт, что к этому нападению был приложен идеологический манифест с крайне правыми взглядами, конечно, вызывает глубокое беспокойство", – добавила она.

Брентон Таррант

Брентон Таррант

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Место
Новая Зеландия
Тег
теракт
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