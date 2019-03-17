Новозеландский стрелок дал знать о терактах: вскрылась жуткая деталь трагедии

Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший десятки людей в Новой Зеландии, послал премьер-министру страны Джасинде Арден "манифест" за девять минут до начала теракта.
Об этом премьер рассказала журналистам, уточнив, что письмо получили еще более трех десятков человек, передает NDTV.
"Я была одним из более чем 30 получателей манифеста, который был отправлен за девять минут до нападения", – рассказала она.
Джасинда Арден
NDTV
Арден отметила, что текст Тарранта не содержал конкретных идей, смысла и деталей. Потому офис новозеландского премьера отправил его службам безопасности в течение двух минут после получения, однако предотвратить трагедию за такое время было невозможно.
"Тот факт, что к этому нападению был приложен идеологический манифест с крайне правыми взглядами, конечно, вызывает глубокое беспокойство", – добавила она.
Брентон Таррант
Как сообщал OBOZREVATEL:
Теракт в Новой Зеландии произошел в ночь на 15 марта. Группа людей хлоднокровно расстреляла две мечети и городскую больницу, в результате чего погибли 49 человек.
Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра, но полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.
В СМИ появилось видео хладнокровного расстрела, которое якобы было снято стрелком.
У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".
Российская организация "Верное казачество" заявила, что соратники Тарранта могут быть связаны с Украиной.
Позже командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили ответил, что подозреваемый не связан с организацией.
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