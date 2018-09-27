Новости из США. Очень краткая сводка за среду.

- Трамп на заседании Совета Безопасности ООН обвинил Китай в том, что он вмешивается в предстоящие выборы в Конгресс на стороне демократов. Когда позднее на пресс-конференции Трампа спросили, есть ли у него доказательства этого, он ответил: "У нас есть доказательства. Вы увидите доказательства". На той же пресс-конференции Трамп снова назвал расследование Рашагейта "охотой на ведьм", говорил, что его встреча с Путиным была "великой" и что они обсудили на ней "все вопросы, и Украину, и Сирию, и безопасность Израиля". Но особенно гордился своей июньской встречей с "председателем Кимом", с которым у него теперь "взаимное уважение". "Председатель Ким" пишет ему очень уважительные и хорошие письма. Обещал, что скоро они встретятся снова. И сказал, что Обама готов был начать войну с Северной Кореей. Трамп также сообщил, что ответил канадскому премьеру Трюдо отказом на предложение встретиться в ООН, "потому что Канада нас не уважает", "торгует с нами нечестно, особенно с нашими фермерами" (откуда при этом у США берется профицит в торговле с Канадой, - не сказал).

Трамп сказал также, что его намеченная на четверг встреча с зам. генпрокурора Розенстайном может быть отложена, чтобы она не проходила в тот же день, что и слушания об отверждении Кавано судьей Верховного Суда. При этом Трамп отказался ответить на вопрос, уволит ли он Розенстайна. "Я не хотел бы его увольнять, но многие говорят, что я должен его уволить. Посмотрим."

- В среду днем ещё одна женщина, Джули Светник, выдвинула обвинения против судьи Кавано, номинированного Трампом в Верховный Суд. Джули Светник аявила, что стала в 1982 году жертвой группового изнасилования, когда ей в стакан с напитком подмешали наркотик, а затем воспользовались ее беспомощным положением. Она не уверена, участвовал ли Кавано непосредственно в ее изнасиловании, но уверена, что он присутствовал в комнате, в которой все это происходило.

Советник также заявляет о том, что ей известно не менее, чем о 12-ти подобных "вечеринках", которые были обычной "практикой" компании, в которую входили Кавано и его друзья. Светник дала эти письменные показания под присягой, то есть с ответственностью за дачу ложных показаний. В среду вечером выяснилось, что уже четвертая женщина обвинила Кавано в сексуальных домогательствах, имевших место в 1998 году. Эта женщина не хочет пока что называть свое имя. Кавано все обвинения отрицает.

Трамп его активно поддерживает, назвав его сегодня на пресс-конференции "самым лучшим, интеллектуальным и известным судьей в Вашингтоне", а также сказав, что с лета 2017 года "все говорили", что он "должен быть в Верховном Суде". Трамп также заявил, что за него голосовали на выборах 52% женщин, что не соответствует действительности.

В четверг в юридическом комитете Сената состоятся слушания, на которых будет давать показания профессор Кристин Бласи Форд, первая обвинившая Кавано в попытке ее изнасиловать. На утро пятницы председатель комитета республиканец Грассли назначил голосование в комитете по утверждению кандидатуры Кавано.

- Комитет по международным отношениям Сената одобрил резолюцию S.Res.435 в связи с 85-летием Голодомора 1932-1933 годов в Украине, выражающую солидарность и симпатии жертвам трагедии, их родным, а также выжившим в ней. Резолюция осуждает репрессивную политику советской власти по отношению к украинскому народу и систематическое нарушение его прав и подтверждает, что "Сталин и его окружение организовали геноцид украинцев в 1932-1933 годах". Резолюция поступит на рассмотрение полного состава Сената. Ее коспонсорами являются 20 сенаторов от обеих партий, в том числе 13 демократов и 7 республиканцев.