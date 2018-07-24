1. Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая выражается в активных действиях по ведению подрывной деятельности против Украины.

2. В субботу, 21 июля, самолет ВВС Великобритании Raytheon Sentinel R1 провел разведку у берегов аннексированного Крыма и Краснодарского края соседней россии. НАТО придёт — порядок наведёт!

3. Крымнашист Горный написал: “Немного из жизни Крыма. Что надо знать туристу, если он хотел попасть в сказку? Не верь, не бойся, не проси, и, конечно, не надейся”. На это ответил крымчанин: “При Украине верили, не боялись, просили и надеялись”. А крымчанину ответил рашист из Москвы: “Украинцы заложили мину замедленного действия”.

4. Керчь. На возложении цветов в Героевке детям из пригнанной “Юнармии” стало плохо. Один ребенок присел сам, второй рухнул без сознания. Детей часами оккупанты держали под солнцем с флагами. Ни “скорой”, ни медиков на шабаше не было. Жители Керчи в комментариях к новости крайне негативно высказались и о россии с её вечными шабашами, и о родителях детей.

5. Оккупанты развлекали керченскую вату и понаехавших очередным милитари шабашем — “Керченский пролив форсировали на БРДМ-2”.

6. В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. “военно-патриотического клуба”, которые разбили палаточный лагерь в селе Колхозном. Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах — незадолго до этого в районе села Кизиловое автомобили, принадлежащие инструкторам палаточного лагеря, уже пытались обливать бензином, а в палатки запускались сигнальные ракеты.

7. 60 человек (пенсионеры, инвалиды и молодые семьи) оккупанты выселяют на улицу из общежития в центре Симферополя. У общежития специально изменили адрес и теперь он не совпадает со штампами в паспорте. Всем убраться на улицу приказали до 13 августа. Оккупанты заявили, что общежитие признано нежилым ЯКОБЫ в 2002 году, поэтому со всеми документами на квартиру можно сходить разве что в туалет.

8. Оккупанты намерены снести жилой дом в Ливадии, который был сдан в эксплуатацию в январе 2014 года. Некоторые люди успели получить украинские документы собственности. После начала оккупации хлынули и понаехавшие из россии, которые накупили в доме квартир. Теперь оккупанты всех выкидывают на улицу. Ватники скулят на камеры пропагандонов. Одна из понаехавших плачется, что живет в Крыму уже два года и считает себя крымчанкой, к тому же собирается вступать в “Единую россию”, а приказом снести дом кто-то, по её мнению, подставил Аксёнова, который подписал такое решение, якобы не зная, что в доме живут люди. Какие же они больные!

9. У жительницы Керчи оккупанты без какой-либо выплаты компенсаций снесли дачу возле дороги на мост.

10. Гоблин подал в “суд” на рашиста Большедворова и хочет выбить из него миллион рублей за то, что тот опубликовал информацию о том, что Гоблин был членом ОПГ “Греки”. Жабы и гадюки.

11. “Сегодня летний дождик смыл асфальт с дороги в Заветное и наполнил озеро на перемычке”, — написали на керченском паблике. Комментарий к фотографиям: “Судя по фото, природа прибирает последние следы цивилизации в Заветном”.

12. В Феодосии продолжаются блэкауты: “В Бл. Камышах нет света. Кто-нибудь знает причину?”. Ответы: “Да, и инет ГиперНетовский, похоже, потух, по крайней мере, у меня. На колл-центре занято. Подозреваю, я не одинок”, “Причина всегда одна — а х его знает”, “Аннексия”.

13. Запоребрики своими сообщениями серьезно травмируют психику предателей, которым оккупанты обещали зарплаты из телевизионной версии россии: “Так уж сложилось, что нужно переехать со своего города в ваш. Есть ли какая-то работа в Симферополе 40+ тысяч? Так как нужно ещё квартиру снимать, семья с ребенком, мужу 27. Прошу пока анонимно”. Ответы: “40+ это зарплата? Если найдёте такую, напишите”, “Если работать на трех работах, то как раз выйдет”, “Вы серьезно? Если только какая-нибудь сдельная на стройке или что-то типа того, и сутками пахать. Ну, или охрана и такси одновременно 2 через 2, например. Но 40, наверное, не наберется”, “Ору))) 40к здесь ахахах”, “40к?? ХА))) Едьте, будете выживать”, “Муж 20 и вы 20 — тогда получится”, “Хаха, двацарик тоже нужно поискать, или пахать будешь круглые сутки”, “И смешно, и плакать охота. Когда на работе думаешь о работе — где бы ещё заработать денег, дабы семью прокормить”, “Мой вам совет — сидите на попе ровно. Но если уже решено, то найти такую работу можно, если хорошо искать. С учетом того, что будет работать муж и будете снимать квартиру за 20-30к, может быть, будете даже мясо кушать по выходным”.

14. Понаехавшие в Керчь на два дня ватники были шокированы хамством как при заселении, так и перед экскурсией, от которой в итоге решили отказаться. Говорят, что во всех случаях хамство в их отношении местные жители аргументировали размытой фразой “вы из Краснодара же”. Комментарии: “А как ещё с оккупантами?”, “Приезжих местное население не любит, и не важно откуда, хоть из Краснодара, хоть из Ханты-Мансийска. У нас тут свой устрой жизни, а приезжие его ломают”, “Понаехали в нашу краснобордюрную. Для меня все стало ясно после фразы про "впечатление о городе и без того было грустным". Сразу видно, что "элита" едет. А такие любят права качнуть, за что могли нарваться на грубость, что и случилось”, “Тут не любят вообще всех!! Мы как одичалые”, “А вас сюда кто-то заставлял ехать? Обычно на грубость и хамство народ нарывается как на ответную реакцию”, “(Понаехавший пишет) Керчане на всех так! Они считают, что они самые невезучие, самые бедные, самые голодные. Короче, самые-самые. Только дело все в их лени! Тут годами выработалось мнение, что где-то лучше, чем у них. Обделенные они”, “Подобное притягивает подобное”, (Один упоротый нашел причину) Просто у нас после вхождения в россию в плане местного самоуправления ничего не поменялось. Агенты СБУ и Госдепа США так и кишат на разных должностях. Их цель — дестабилизация обстановки в Крыму, а также выставление нас, адекватных крымчан, в негативном свете”.

15. А правда, что кокошник умные люди придумали, чтобы вши в тарелку не падали, когда щи лаптем хлебают?

P.S. “В Севастополе после начала оккупации стало происходить аномально много автомобильных аварий. Может, у этих людей реально срабатывает какая-то программа по самоуничтожению? Страну просрали, пенсии, будущее детей, надежду, здоровье, а вот теперь и машины бьют?”.