Новоизбранный президент Молдовы в первой же речи вспомнила об Украине
Победительница президентских выборов в Молдове Майя Санду заявила о намерении строить прагматичный диалог с Украиной.
О своем видении внутренней и внешней политики государства Санду рассказала на брифинге. Она пообещала налаживать сбалансированные отношения с соседними странами.
"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", – сказала Санду.
Кроме того, она сообщила о намерении добиться равноправия для всех этнических меньшин на территории страны.
"Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены", – подчеркнула новая глава государства.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проходил второй тур выборов президента в Молдове.
В июле 2019 года Санду посетила Украину с рабочим визитом, в рамках которого состоялась встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во время встречи она заверила, что Молдова полностью поддерживает территориальную целостность Украины.
Также будучи главой правительства Молдовы, Санду просила помощи Украины в борьбе с контрабандой в Приднестровье.
Кроме того, она заявляла, что Молдове понадобится опыт Украины в вопросе антикоррупционной реформы.
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