Новоизбранный президент Молдовы в первой же речи вспомнила об Украине

Победительница президентских выборов в Молдове Майя Санду заявила о намерении строить прагматичный диалог с Украиной.

О своем видении внутренней и внешней политики государства Санду рассказала на брифинге. Она пообещала налаживать сбалансированные отношения с соседними странами.

"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", – сказала Санду.

Кроме того, она сообщила о намерении добиться равноправия для всех этнических меньшин на территории страны.

"Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены", – подчеркнула новая глава государства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как проходил второй тур выборов президента в Молдове.