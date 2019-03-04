Новое вторжение? Наемников Путина засекли еще в одной стране

В африканской республике Ливия обнаружили 300 российских наемников частной военной компании "Вагнер".
Боевики прибыли в город Бенгази для поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, передает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.
Сообщается, что "многие бойцы Вагнера отправились (в Ливию. – Ред.), и ходят слухи, что туда же отправились и военнослужащие".
Издание отмечает, что в боевую задачу наемников входит обеспечение безопасности портов Тобрук и Дерна для российского флота. Также, если они завладеют энергетической отраслью страны, то могут получить возможность контролировать поток нефти в страны южной Европы, сказано в публикации.
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
ООН начала расследование, в котором подозревают российских наемников из ЧВК "Вагнер" в пытках людей в Центральноафриканской Республике.
В России отреклись от путинских наемников в Сирии.
Также выяснилась сенсация о ЧВК "Вагнер" и ГРУ России.
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