Новое вторжение? Наемников Путина засекли еще в одной стране

В африканской республике Ливия обнаружили 300 российских наемников частной военной компании "Вагнер".

Боевики прибыли в город Бенгази для поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, передает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Сообщается, что "многие бойцы Вагнера отправились (в Ливию. – Ред.), и ходят слухи, что туда же отправились и военнослужащие".

Издание отмечает, что в боевую задачу наемников входит обеспечение безопасности портов Тобрук и Дерна для российского флота. Также, если они завладеют энергетической отраслью страны, то могут получить возможность контролировать поток нефти в страны южной Европы, сказано в публикации.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

ООН начала расследование, в котором подозревают российских наемников из ЧВК "Вагнер" в пытках людей в Центральноафриканской Республике.

В России отреклись от путинских наемников в Сирии.

Также выяснилась сенсация о ЧВК "Вагнер" и ГРУ России.

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