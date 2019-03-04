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Новое вторжение? Наемников Путина засекли еще в одной стране

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В африканской республике Ливия обнаружили 300 российских наемников частной военной компании "Вагнер".

Боевики прибыли в город Бенгази для поддержки командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, передает The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании.

Сообщается, что "многие бойцы Вагнера отправились (в Ливию. – Ред.), и ходят слухи, что туда же отправились и военнослужащие".

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Издание отмечает, что в боевую задачу наемников входит обеспечение безопасности портов Тобрук и Дерна для российского флота. Также, если они завладеют энергетической отраслью страны, то могут получить возможность контролировать поток нефти в страны южной Европы, сказано в публикации.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Место
Ливия
Тег
ЧВК Вагнер
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Elonka Elonka
Elonka Elonka
Хуйня ,вот интересно,когда пиндосийских посылает своих ублюдков в другие страны свергать законные правительства ,это подаётся аки неебацца какое богоугодное дело,а вот если их оппоненты такой же хуйней страдают ,это удобное пиздец как крамольно ..честно пытаюсь понять суть,но выводы напрашиваются только такие,если штаты настали это очень заебись пахнет,если наша или другой их противник .это сразу говнянка...чудеса да и только,а по логике ,то у каждого свой интерес,а задача журнашлюх ,не политическая заказная проституция,к просто беспристрастная подача информации ,.тогда будет доверие к СМИ .
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Питон Каа
Питон Каа
Учитесь, бандерлоги. Западная коалиция раздолбала Ливию, теперь она в руках бандитствующих группировок, воюющих меж собой и частных армий нефтедобывающих компаний. Нам тоже нужен свой кусок пирога, да пожирнее.
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