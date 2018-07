Новое отравление "Новичком" в Британии: появились данные о втором пострадавшем

Второй пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание.

В официальном аккаунте больницы Солсбери в Twitter сообщили, что мужчина находится в критическом состоянии.

Также, ВВС со ссылкой на врачей окружной больницы сообщает, что Роули круглосуточно находится под наблюдением медиков. Угроза жизни мужчины пока сохраняется.

