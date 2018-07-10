Новое отравление "Новичком" в Британии: появились данные о втором пострадавшем

Второй пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание.
В официальном аккаунте больницы Солсбери в Twitter сообщили, что мужчина находится в критическом состоянии.
Также, ВВС со ссылкой на врачей окружной больницы сообщает, что Роули круглосуточно находится под наблюдением медиков. Угроза жизни мужчины пока сохраняется.
Чарли Роули
Statement from @lornawilko Director of Nursing at Salisbury District Hospital pic.twitter.com/dzNUyPTtDe— Salisbury Hospital (@SalisburyNHS) 10 липня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в одном из домов в городе Эймсбери нашли мужчину и женщину без сознания.
4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.
Руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком". Позже, появилась информация, что пострадавшие подверглись воздействию "Новичка" через зараженный предмет.
8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась. Британия официально обвинила в отравлении Россию, на что в МИД РФ ответили.
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