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Новое отравление "Новичком" в Британии: появились данные о втором пострадавшем

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Второй пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери Чарли Роули пришел в сознание.

В официальном аккаунте больницы Солсбери в Twitter сообщили, что мужчина находится в критическом состоянии.

Также, ВВС со ссылкой на врачей окружной больницы сообщает, что Роули круглосуточно находится под наблюдением медиков. Угроза жизни мужчины пока сохраняется.

Чарли Роули

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Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в одном из домов в городе Эймсбери нашли мужчину и женщину без сознания.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента в Солсбери с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.

Руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком". Позже, появилась информация, что пострадавшие подверглись воздействию "Новичка" через зараженный предмет.

8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась. Британия официально обвинила в отравлении Россию, на что в МИД РФ ответили.

Читайте все новости по теме "Яд "Новичок"" на Обозревателе.

Тема
Яд "Новичок"
Место
Великобритания
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