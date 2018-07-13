Новое отравление "Новичком" в Британии: найдена бутылка с ядом

Полиция Великобритании нашла в доме пострадавшего от отравления Чарли Роули в Эймсбери флакон из-под нервно-паралитического вещества "Новичок".

"В среду (11 июля. – Ред.) маленькая бутылка была найдена ​​во время обысков в доме Чарли Роули в Эймсбери. Ученые подтвердили нам, что вещество, содержащееся в бутылке – это "Новичок", - сказано в заявлении правоохранителей, передает Reuters.

Полиция провела исследования, чтобы выяснить, было ли вещество из той же партии, которой отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Это, безусловно, значительное и позитивное развитие. Тем не менее, мы не можем гарантировать, что больше нет остатков вещества", - сказал глава контртеррористического подразделения полиции Нейл Басу.

Чарли Роули Daily Mail

Он отказался дать дополнительную информацию о бутылке. Однако, полиция заявила, что продолжаются расследования в определении того, откуда взялся флакон у Роули.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня в одном из домов в городе Эймсбери нашли мужчину и женщину без сознания.

4 июля стало известно, что у них такие же симптомы, как у Скрипалей. Руководитель контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу рассказал после исследования вещества, что британцев отравили "Новичком".

Позже, появилась информация, что пострадавшие подверглись его воздействию через зараженный предмет.

8 июля 44-летняя Дон Стерджесс скончалась. Британия официально обвинила в отравлении Россию, на что в МИД РФ ответили. 10 июля Роули пришел в сознание. На следующий день он дал показания полиции. 13 июля стало известно о еще одном возможном пострадавшем от отравления "Новичком".