Только прикоснулись: появились подробности нового отравления "Новичком"

Пара, которая отравилась нервно-паралитическим веществом "Новичок" недалеко от Солсбери, имела контакт с зараженным предметом.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на полицию Британии. В полиции рассказали, как именно произошло заражение.

"После дальнейших исследований образцов пациентов мы теперь знаем, что они были подвергнуты действию нервного агента после контакта с зараженным предметом", - говорится в сообщении.

При этом, по словам экспертов, находясь на улице, "Новичок" должен был разложиться под воздействием солнечных лучей и влаги, а значит, то, до чего могли дотронуться Роули и Стерджесс, было в замкнутом пространстве, передает ВВС.

Судя по всему, вещество было настолько токсичным, что для заражения было достаточно контакта с незащищенной кожей.

Напомним, 44-летняя Дон Стерджесс из Солсбери и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери после того, как они были обнаружены без сознания, находятся в критическом состоянии в районной больнице Солсбери, где раньше лечились Скрипали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились имена и фото новых пострадавших от яда.Мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов города 30 июня. За день до этого британские СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии причастны двое россиян.