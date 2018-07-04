Новое отравление близ Солсбери: появилась информация о симптомах у пострадавших

В соседнем с Солсбери городе Эймсбери двоих человек могли отравить нервно-паралитическим агентом "Новичок".

Такую версию изучают британские спецслужбы в связи с показаниями врачей. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Чарли Роули и Дауна Старджесса госпитализировали в больницу в Солсбери, где медики определили, что их отравили токсичными веществами. Их привезли с симптомами, которые были у экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Чарли Роули

Образцы веществ отправили в химическую лабораторию Минобороны Великобритании в Портон-Дауне на срочный анализ.

Даун Старджесс

Отравленных мужчину и женщину нашли в бессознательном состоянии в частном здании на Магглтон-роуд в Эймсбери, который находится в 10 милях от Солсбери.

Полиция оцепила несколько мест в городе. В частности, улицу, на которой нашли пострадавших, аптеку и центр при баптистской церкви. К расследованию также подключилось контртеррористическое отделение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 40-летнего мужчину и женщину нашли без сознания в одном из домов города 30 июня. За день до этого британские СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии причастны двое россиян.