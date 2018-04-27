Путин пригрозил миру новым оружием: стоит ли бояться?

Президент России Владимир Путин вновь решил напугать мир новейшим "уникальным оружием". 25 апреля он заявил, что некие молодые ученые сумели за семь лет создать "мощнейшую боевую ударную систему".

Что это за система Путин не уточнил, но при этом добавил, что упоминал о ней во время своего мартовского выступления перед Федеральным собранием.

Какое оружие он мог иметь в виду и пора ли всему миру бояться? Отвечает "Обозреватель".

Попытка №2

Во время своего мартовского выступления Путин решил не быть голословным и продемонстрировал всему миру, как будут работать новейшие боевые системы России. В ход пошла красивая компьютерная анимация, на которой ракеты уничтожают Флориду.

Это изначально казалось слабеньким доказательством мощи, а потом еще и выяснилось, что анимация эта десятилетней давности.

Да, это был абсолютный имиджевый провал, но кого это в России волнует? Уж точно не Путина, раз через пару месяцев он решил повторить свой рассказ. Кроме того, в свое мартовской речи президент РФ упоминал беспилотный подводный аппарат, способный "на очень большой глубине" и высокой скорости преодолевать расстояния между континентами, неся при этом ядерный заряд.

А заодно припугнул всех некоей крылатой ракете с ядерной силовой установкой и гиперзвуковых планирующие боезарядах. Звучит жутковато, правда?

О чем же говорил Путин

Впрочем, вероятнее всего, 25 апреля Путин имел в виду именно новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", которая уже якобы вышла на финальную стадию испытаний. Известно, что ее начали разрабатывать примерно семь лет назад и именно она считается главной гордостью Путина. Говорят, что он лично контролировал процесс ее создания.

Может быть все это слухи, но тогда это объясняет, почему он решил снова о ней упомянуть - с каждым месяцем Запад все больше консолидируется против России.

И это не камень в огород Европы или США. Соседнее с Украиной государство само виновато в том, что продолжает накалять и без того взрывоопасную ситуацию - отравление Скрипалей в Солсбери, метания в Сирии, участившиеся удары на Донбассе и т.д.

Что делал бы в такой ситуации любой здравосмыслящий политик? Позволил бы себе сделать шаг назад, чтобы изменить отношение противника, а потом бы переломил ситуацию в свою пользу. Путин же снова начинает грозить миру ядерной дубиной, надеясь таким образом переломить ситуацию в свою пользу. Скорее всего, снова не сработает. Но иначе вести дела российский лидер уже не умеет.

Что это за "Сармат"?

Достоверных сведений мало, поскольку российское руководство приказало держать строжайший режим секретности. Однако некоторая информация все же имеется.

Как утверждают профильные роСМИ, весить "Сармат" будет около 100 тонн. На первой ступени должны быть установлены четыре жидкотопливных двигателя РД-263, чего по представлениям разработчиков будет достаточно, чтобы атаковать территорию США.

Максимальная скорость - 7 тысяч километров в час, а дальность поражения - до 10 тысяч километров. Ракета управляется при помощи системы инерциального наведения, системы глобального позиционирования ГЛОНАСС и системы навигации по звездам.

Если Путин не блефовал в марте, когда говорил о непредсказуемой траектории полета, то на "Сармат" установят маневрирующие боеголовки, которые способны менять направление на гиперзвуковой скорости. В теории это должно позволить ракетами преодолевать ПРО американцев. Впрочем, практика может показать совершенно иной результат.

Россияне грозились начать развертывание ракет уже в 2018 году, но позже перенесли на 2020-2021. Впрочем, нет никаких гарантий в том, что и эта дата не будет сдвинута еще на пару-тройку лет вперед.

После 2014 года ракетостроительная отрасль в РФ пребывает в упадке. Импортозамещение. которое Кремлю удалось провести в некоторых приземленных сферах, здесь работает очень плохо.

Коррупция, воровство и повальная утечка мозгов из России - не лучшая почва для создания грозного оружия. Поэтому паниковать совсем не время, но подготовиться к обороне все же стоит.