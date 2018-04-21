"Новичок" могли изучать на Западе: названы страны

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" могли изучать в США, Великобритании, Нидерландах и еще как минимум одной западной стране.

Таковы результаты расследования агентства Der Spiegel, передает "Немецкая волна".

Отмечается, что в этих странах могли изучать "Новичок" лишь с целью разработать противоядие.

Еще в 2006 году представитель США при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заверил союзников, что его страна не будет разрабатывать "Новичок", а также создавать на его основе оружие.

Как сообщал "Обозреватель", ранее британская полиция и спецслужбы определили ключевых подозреваемых в покушении на жизнь экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.