"Новичок" был на вооружении США: Лавров перевел стрелки в отравлении Скрипаля

Вещество "Новичок", которое использовалось при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, состояло на вооружении США.
С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА "Новости".
"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", - сказал Лавров.
Он добавил, что один из разработчиков этого вещества Вил Мирзаянов эмигрировал в США, где и опубликовал формулу вещества.
Как сообщал "Обозреватель", вскрылись данные о секретной лаборатории под Москвой, где производили "Новичок".
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