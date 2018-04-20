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"Новичок" был на вооружении США: Лавров перевел стрелки в отравлении Скрипаля

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Вещество "Новичок", которое использовалось при отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, состояло на вооружении США.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

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"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", - сказал Лавров.

Он добавил, что один из разработчиков этого вещества Вил Мирзаянов эмигрировал в США, где и опубликовал формулу вещества.

Как сообщал "Обозреватель", вскрылись данные о секретной лаборатории под Москвой, где производили "Новичок".

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Темы
Яд "Новичок"Отравление Скрипаля
Персоны
Сергей ЛавровСергей Скрипаль
Место
Россия
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