"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева приехала в британский Солсбери в годовщину отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она побывала возле дома и в ресторане "Zizzi", где были обнаружены следы "Новичка".

Российские СМИ тут же растиражировали новость с заголовками "Скабеева повторила путь Скрипалей". Сама же пропагандистка суеверно ответила: "Не дай Бог, конечно!".

В сети высмеяли ее визит.

"Руссо-пропагандонша Скабеева перепугалась заголовком руссо-СМИ. Так, а что она хотела? Во славу Родины "Новичка" не для кого не пожалеют!", - в частности подметил украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД России назвал попытку отравить ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию трюком британского правительства под названием "дохлый кот".

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