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"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

19.7тЧитать материал на украинском

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева приехала в британский Солсбери в годовщину отравления экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она побывала возле дома и в ресторане "Zizzi", где были обнаружены следы "Новичка".

Российские СМИ тут же растиражировали новость с заголовками "Скабеева повторила путь Скрипалей". Сама же пропагандистка суеверно ответила: "Не дай Бог, конечно!".

В сети высмеяли ее визит.

"Руссо-пропагандонша Скабеева перепугалась заголовком руссо-СМИ. Так, а что она хотела? Во славу Родины "Новичка" не для кого не пожалеют!", - в частности подметил украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий.

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"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

"Новичка" не пожалеют": пропагандистка Скабеева испугалась повторения пути Скрипалей

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД России назвал попытку отравить ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию трюком британского правительства под названием "дохлый кот".

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Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"российская пропаганда
Персоны
Ольга СкабееваСергей Скрипаль
Место
Великобритания
Тег
Новости России
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
За дверную ручку держалась? Нет? Тогда не считается.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
" В Сети высмеяли" Апос любой пердёшь свидомых дебилов выдаёт за общественное мнение, причём людей а не чубатых макак.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
СукаБеева точно повторит путь любого кацапа - зароют как шавку под забором!
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