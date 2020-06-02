Новая Зеландия почти победила COVID-19: остался один больной

Юрий Сергиенко Мир 22:27, 2.06.2020 Обновлено: 22:35, 2.06.2020

В Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.

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На протяжение последних 11 дней в стране не фиксировалось новых заболеваний. Об этом заявила глава правительства Джасинда Ардерн, передает CNN.

В связи с этим власти планируют на следующей неделе отменить карантинные ограничения.

"Если не будет новых случаев на протяжение ближайших дней, тогда мы могли бы снять ограничения на следующей неделе", – подчеркнула Ардерн.

В стране еще действуют ограничения по социальной дистанции и массовых собраний, однако даже если их снимут, то пограничный контроль останется строгим, чтобы избежать завоза новых случаев.

Всего в Новой Зеландии с населением более 5 миллионов коронавирусом заразились 1 504 человека, из которых 1 481 пациент выздоровел и 22 скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии остановили распространение COVID-19, страна начинает возвращается к нормальной жизни.

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