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2 июня • обновлено в 23:14
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Новая Зеландия почти победила COVID-19: остался один больной

1.8т
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В Новой Зеландии остался всего один пациент с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции COVID-19.

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На протяжение последних 11 дней в стране не фиксировалось новых заболеваний. Об этом заявила глава правительства Джасинда Ардерн, передает CNN.

Остался один больной: Новая Зеландия почти победила COVID-19

В связи с этим власти планируют на следующей неделе отменить карантинные ограничения.

"Если не будет новых случаев на протяжение ближайших дней, тогда мы могли бы снять ограничения на следующей неделе", – подчеркнула Ардерн.

В стране еще действуют ограничения по социальной дистанции и массовых собраний, однако даже если их снимут, то пограничный контроль останется строгим, чтобы избежать завоза новых случаев.

Всего в Новой Зеландии с населением более 5 миллионов коронавирусом заразились 1 504 человека, из которых 1 481 пациент выздоровел и 22 скончались.

Остался один больной: Новая Зеландия почти победила COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, в Швейцарии остановили распространение COVID-19, страна начинает возвращается к нормальной жизни.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Новая Зеландия
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