Новая вспышка COVID-19 вернулась в Китай: более 100 случаев за сутки

Марина Лисничук Мир 12:18, 28.07.2020 Обновлено: 12:27, 28.07.2020

В Китае новым типом коронавируса заразились еще более ста человек, у большинства из которых заболевание начиналось бессимптомно.

К тому же впервые за 22 дня новые случаи инфицирования обнаружили в Пекине. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

В частности, 28 июля материковый Китай заявил о 68 новых случаях активной формы COVID-19 и еще 34 пациентах с бессимптомным течением болезни.

Среди "активных" больных, говорится в сообщении, четверо заразились за рубежом, а 64 подхватили инфекцию внутри страны. Из них 57 больных зарегистрировали в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумки, где с неделю назад зафиксировали вспышку COVID-19.

Тогда местные власти изолировали ряд жилых микрорайонов и ввели карантинные ограничения относительно общественного транспорта. Людям ограничили возможность выезда из города, однако случаи коронавируса там продолжают фиксировать.

Как сообщал OBOZREVATEL в городе Дананг (Вьетнам) и прилегающих провинциях произошла вспышка нового типа коронавируса, который агрессивнее и опаснее вирусов, ранее известных ученым.

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