Новая вспышка COVID-19 в Пекине: Китай назвал источник эпидемии
Вспышка коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине могла произойти из-за замороженной пищевой продукции из Европы.
Как пишет South China Morning Post со ссылкой на китайских эпидемиологов, низкие температуры способствовали выживанию инфекции.
Эпидемиолог из Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Ян Пен заявил, что на европейское происхождение указывает начальный анализ генома. Но специалистам все еще необходимо установить всю цепочку заражений.
"Люди могли инфицироваться путем контакта с зараженными морепродуктами или мясом на рынке, а затем распространили вирус дальше", – отметил он.
Согласно другой версии, коронавирус мог попасть на пищевые продукты от больного, который чихал и кашлял, после чего распространиться по рынку.
Власти Китая сообщили, что 14 июня на материковой части страны зафиксировали 49 новых случаев подтвержденной инфекции: 10 импортированных случаев и 39 случаев заболевания у местных жителей, из которых 36 – в Пекине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В пекинском районе Фэнтай (Китай) из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке "Синьфади" ввели режим военного времени.
Правительство Пекина заявило о высоком риске дальнейшего распространения COVID-19 из-за вспышки инфекции на рынке.
В Пекине люди, опасаясь возобновления ужесточенного карантина, вновь атаковали супермаркеты и магазины, как это было в начале пандемии.