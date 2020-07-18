Новая вспышка COVID-19 в Китае: власть изолировала целые кварталы
Количество подтвержденных случаев новой вспышки COVID-19 на западе Китая возросло до 22.
Об этом сообщила The Associated Press. Шесть инфицированных заразились за границей, в 16 случаях передача вируса произошла внутри страны в провинции Синьцзянь.
В субботу, 18 июля, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что в течение предыдущих 24 часов в регионе Синьцзянь было выявлено еще 16 заражений, помимо первого случая.
Эпицентром вспышки стал город Урумчи. Власти населенного пункта ввели ограничения на перемещения в метро и общественном наземном транспорте. Кроме того, закрыли на карантин некоторые жилые кварталы. Местным жителям ограничили возможность выезда из города.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что из пяти подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом в Китае только один можно связать с рынком в Ухане.