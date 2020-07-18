Новая вспышка COVID-19 в Китае: власть изолировала целые кварталы

Количество подтвержденных случаев новой вспышки COVID-19 на западе Китая возросло до 22.

Об этом сообщила The Associated Press. Шесть инфицированных заразились за границей, в 16 случаях передача вируса произошла внутри страны в провинции Синьцзянь.

В субботу, 18 июля, Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что в течение предыдущих 24 часов в регионе Синьцзянь было выявлено еще 16 заражений, помимо первого случая.

Эпицентром вспышки стал город Урумчи. Власти населенного пункта ввели ограничения на перемещения в метро и общественном наземном транспорте. Кроме того, закрыли на карантин некоторые жилые кварталы. Местным жителям ограничили возможность выезда из города.

В Китае новая вспышка COVID-19 (Twitter People's Daily, China)

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что из пяти подтвержденных первых случаев заражения коронавирусом в Китае только один можно связать с рынком в Ухане.