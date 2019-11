Новая волна протестов в Гонконге: демонстранты подожгли метро. Фото и видео

В Гонконге в ходе очередной акции протестов демонстранты подожгли некоторые станции метро и информационное агентство "Синьхуа".

Кроме того, акт вандализма был также направлен на некоторые магазины и предприятия, в том числе американскую сеть кофеен Starbucks, передает Reuters (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, демонстранты подожгли входы на станции метро, ​​которые неоднократно закрывались, чтобы остановить протестующих.

Ассоциации СМИ Гонконга осудили вандализм по отношению к китайскому информагентству "Синьхуа" и призвали власти остановить насилие.

Гонконг - подожгли метро и переходы twitter.com/ThomasasTheCat

В ответ на действия митингующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать демонстрацию. В результате начались столкновения.

Гонконг – разгромили "Синьхуа" Фото: Энтони Уоллес / AFP

A woman and her child pause to wait for another individual while entering the Wan Chai MTR subway station on November 2nd in #HongKong. The direction they are facing is Hennessy Road, a street where multiple tear gas rounds had already been deployed by #HongKongPolice pic.twitter.com/enL43qnVH1 — mattrodierphotos (@mattrodierphot1) November 3, 2019

More violence breaks out in Hong Kong. pic.twitter.com/rUiTOqOLNo — Russian Market (@russian_market) November 3, 2019

Hong Kong police fired tear gas and water cannon as thousands of democracy protesters defied authorities in another unsanctioned march after Beijing vowed to tighten control over the restless city https://t.co/MaKsXo3aWX pic.twitter.com/dbSKUxGWTT — AFP news agency (@AFP) November 2, 2019

Hong Kong's 22nd straight weekend of civil unrest began with clashes and chaos on both side of the harbour https://t.co/NDBJTWM387 pic.twitter.com/CGkvlFvRqL — SCMP News (@SCMPNews) November 3, 2019

He is a real Hongkonger, and he is one of us❣👍🙏🥰

Real #Hongkongers love Hong Kong; they build it up, not tear it down!#HongKongProtesters may NOT be real HK'ers; they do not represent us!



P.S. Wasn't the reporter at the end of the clip Richard Scotford? 🤔 pic.twitter.com/Vuvx8HPkBU — Gloria Dei (@XperiencedCynic) November 3, 2019

yay!! finally! this happens day 1 of any riot in america.

the idiots throwing petrol bombs at subway stations finally going to jail.#HongKong #HongKongProtests https://t.co/go9qTFMilX — sl (@skboz) November 2, 2019

