Новая вакцина БЦЖ спасет от COVID-19? Ученые обнадежили прогнозом

Немецкие ученые разработали новою противотуберкулезную вакцину и теперь проверяют эффективность ее защиты и от коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Новый препарат изобрели исследователи Института инфекционной биологии имени Макса Планка в Берлине. По оценке специалистов, он может быть гораздо более действенным, сообщает DW.

"Бацилла Кальмета-Герена стимулирует врожденный иммунитет, и с ее помощью можно укреплять защиту от вирусных респираторных инфекций. Поскольку вакцина-кандидат VPM1002 создана с помощью генетической модификации БЦЖ, она должна оказывать аналогичный эффект", – заявил глава отделения иммунологии института профессор Штефан Кауфман.

По его словам, исследования на мышах показывают, что VPM1002 активирует иммунную систему и таким образом может значительно ослабить тяжелое течение вирусных инфекций, в том числе и COVID-19.

"Вакцина или даже патоген всегда стимулируют два типа собственной защиты организма. Один из них – врожденный или неспецифический иммунитет, который способен очень быстро нейтрализовать действие патогенов, уничтожая их. Второй – приобретенный или специфический иммунитет. Их взаимодействие обеспечивает наилучшую иммунную реакцию и наилучшую эндогенную защиту", – объяснил Кауфман.

Немецкие ученые подчеркивают, что клинические испытания VPM1002 планируется завершить в течение нескольких ближайших лет, после чего можно будет начать промышленное производство вакцины.

"Мы считаем исследования новой противотуберкулезной вакцины VMP1002 многообещающими", – констатируют они.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный внештатный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что вакцина БЦЖ против туберкулеза не создает иммунитета от нового типа коронавируса COVID-19. Сейчас ее только тестируют относительно влияния на ход болезни.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!