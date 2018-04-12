Новая Холодная война: Россия будет мстить Западу на Балканах

Россия использует в качестве полигона борьбы со странами Запада Балканский полуостров.

"Колыбель Первой мировой войны, Балканы были горячей точкой, местом, где соприкасаются и соперничают империи, этносы и религии. Теперь, предупреждают аналитики, регион становится полем битвы, как кажется, новой холодной войны", - пишет журналист Стивен Эрлангер для The New York Times.

"По словам аналитиков, Россия расширяет свое влияние и обостряет этническую напряженность в странах, которые надеются вступить в Евросоюз", - пояснил он.

В то же время, по мнению старшего научного сотрудника Института международных отношений в Праге Марк Галеотти, после синхронной реакции Запада на отравление экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля "Балканы приобрели еще большее значение".

"Россия ищет способы отомстить, которые были бы асимметричными и открывали для Москвы благоприятные возможности", - считает он.

Бывший директор Совета национальной безопасности по европейским делам президента США Чарльз Купчан по время президентства Барака Обамы заявил, что "русские используют в своих интересах последнюю часть Западной Европы, которая остается политически неблагополучной".

По мнению автора статьи, ситуация на Балканах отдаленно напоминает Украину. Так, Россия сначала не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но после передумала. Это спровоцировало революцию, аннексию Крыма и войну на Донбассе.

"На Балканах соперничество с Россией может вновь посеять нестабильность в регионе, который все еще приходит в себя после жестокой войны 1992-1995 годов, расколовшей бывшую Югославию", - подчеркивает издание, добавляя, что Босния и Герцеговина является слабым звеном. Страна погрязла в коррупции и страдает от слабого руководства и этнической напряженности.

По мнению Купчана, также Россия пытается воспользоваться напряженностью между албанцами и славянами в Македонии, а также ситуацией в Косово и Сербией.

Опасаясь вмешательства РФ, Евросоюз предложил перспективу членства Боснии, Сербии, Черногории, Македонии, Албании и Косово в обмен на фундаментальные структурные реформы. Однако в этих странах преобладают евроскептические настроения.

"Но поскольку Британия выходит из блока, а Россия играет на расколах в регионе, Евросоюз теперь представил относительно детальный план для Балкан", - отмечает издание.

Сотрудник Международного центра имени Вудро Вильсона А. Росс Джонсон отметил, что в США проявляют интерес к ситуации на Балканах из-за "опасений относительно расширения российского влияния". Кроме того, Конгресс требует, чтобы министерство обороны представило "оценку сотрудничества в области безопасности между каждой страной Западных Балкан и Российской Федерацией".

Галеотти считает, что Россия пытается закрепиться в регионе, чтобы, когда эти страны вступили в Евросоюз, "они принесли с собой российское влияние".

При этом Купчан выразил уверенность, что страны бывшей Югославии обязательно вступят в ЕС.

Как сообщал "Обозреватель", ранее президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия начнет дестабилизацию ситуации в Европе с Балкан.