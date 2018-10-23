Отдельные страны ЕС и Евросоюз в целом серьезно обеспокоены из-за того, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности оказался под угрозой. Только вот почему-то все они в едином порыве возмущаются действиями США, которые выходят из этого соглашения, а не действиями Москвы, которая это соглашение растоптала — растоптала с такой же дерзостью, как она это сделала с Будапештским меморандумом, Договором о "дружбе" с Украиной и прочими международными актами. Из заявлений, которые доносятся из той же Германии, можно было бы сделать вывод, что виновником является американская военщина, которой только дай повод — выйдет из всех договоров и развяжет мировую ядерную войну. Французский лидер Макрон убеждает Трампа "в важности ДРСМД для безопасности Европы". Внешнеполитический отдел ЕС умоляет РФ и США помнить о европейской архитектуре безопасности и призывает не включаться в гонку вооружений, а специально для Москвы у него отдельная просьба: относитесь "серьезно" к своим обязательствам по ДРСМД!

Все это, разумеется, вранье, недосказанность и лукавство, да и просто — идиотизм. Весь мир видел, как Москва разрабатывала запрещенные ракеты на протяжении многих лет — и молчал. Теперь американская администрация срывает пелену этого самого молчания. Зато Европа продолжает верить в выдуманный ею иллюзорный мир, где договоренности с Россией стоят хотя бы бумаги, на которой они написаны. Брюссель говорит, что боится "новой гонки вооружений". Что ж, это заявление — либо инфантильность, либо иезуитство. Ведь нельзя не понимать, что гонка вооружений не просто не опасна, а даже наоборот — полезна, поскольку выпотрошит экономические резервы России и завершит ее агрессию. Опасность представляет как раз обратная ситуация — отсутствие этой самой гонки вооружений, то есть отсутствие ответа Запада на гонку, которую уже давно ведет Москва.

По логике европейской бюрократии, США должны спокойно взирать, как путинская администрация размещает дальнобойные наземные ракеты с ядерными боеголовками прямо у европейских границ — в нарушение ДРСМД. Европе не впервой завязывать себе глаза подобно древнегреческой богине правосудия. С такой "прозорливостью" Фемиды Брюссель прошляпил Грузию, Украину, Сирию, кибератаки, химические нападения, пропутинских популистов и гибридную войну как таковую. Всякий раз мы слышали от европейцев: только бы не разозлить Путина! Только бы он не отверг протянутую ему руку! А Путин, между тем, откусывал один за другим пальцы этой самой руки — до тех пор, пока не начал встречать хоть какой-то вменяемый отпор по всем фронтам.

Теперь, когда у руля в Вашингтоне появились, наконец, ответственные люди (разумеется, речь не о Трампе, этом сосредоточии хаоса), Путин больше не сможет надеяться на "мягкую силу". Ему лишь остается с еще большим рвением пугать поджавших хвост европейских зайцев всякими военными учениями, а также подкармливать итальянских, австрийских, венгерских, чешских, австрийских и прочих лисов молоком из кремлевской миски. Впрочем, жрущие кремлевскую похлебку евроренегаты не спешат выполнять взятые обязательства по сокращению санкций, а пугливых остается все меньше. Как, собственно, и российских ресурсов, растрачиваемых на вооружения, которые в гипотетической войне с США будут представлять не больше ценности, чем рогатка против пистолета.