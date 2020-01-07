Может разрушиться: легендарному Нотр-Даму грозит новая опасность

Парижскому собору Нотр-Дам все еще угрожает опасность дальнейшего разрушения. Новый этап ремонтных работ может привести к обрушению кровли исторического здания.

Об этом в интервью французским СМИ заявил уполномоченный правительства Франции по восстановлению собора Парижской Богоматери, генерал Жан-Луи Жоржелен, сообщает DW. Несмотря на оптимистичный настрой, он предупредил, что нужно внимательно следить за состоянием свода.

Собор Нотр-Дам

Сейчас в Нотр-Даме начинаются работы не по восстановлению собора, а по предотвращению более серьезных разрушений. Используя восьмидесятиметровый кран строители собираются демонтировать металлические строительные леса, которые частично расплавились во время пожара. Им предстоит убрать около десяти тысяч металлических балок.

Эта операция очень опасна для свода собора. Как сообщалось ранее, есть 50-процентная вероятность того, что Нотр-Дам не удастся спасти, так как металлические леса могут упасть на ту часть кровли которая уцелела после пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 апреля 2019 года в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар, который разрушил существенную часть уникальной памятки. Мир был шокирован этим событием.

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