Нотр-Дам и Биг-Бен "украли": историк раскрыла правду о происхождении памятников

Собор Парижской Богоматери, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и собор Святого Марка якобы были "украдены", а точнее – сделанные по арабским прототипам.

Такую тайну восточного происхождения этих всемирно известных архитектурных памяток западной цивилизации раскрыла в книге "Крадя у сарацинов" историк и писатель Диана Дрейк. При этом саму ее поразила реакция общественности на такой взгляд, пишет The Guardian.

"Архитектурный дизайн Нотр-Дама, как и всех готических соборов в Европе, происходит непосредственно из сирийской церкви пятого века Калб Лозех", – утверждает она.

По ее словам, на Ближнем Востоке первыми появились не только башни-близнецы и окна-розетки, но и ребристые своды, а также заостренные арки и концепция витражей. Тогда как готическая архитектура в том виде, в каком ее знает весь мир, подчеркнула Дарк, гораздо больше "обязана арабскому и исламскому наследию, чем неистовым готам".

Архитектурное оформление собора Святого Марка и Вестминстерского аббатства якобы тоже "украли" у Востока

Историк отметила, что написать книгу об этом ее в том числе побудили растущие в Европе исламофобные настроения.

В результате же работа Дарк повлекла за собой много критики в ее адрес. Писатель же удивилась реакции, подчеркнув, якобы думала, что об арабском происхождении этих известных памяток знает гораздо большее число европейцев.

"Однако многие находятся в абсолютном неведении об истории культурной апроприации. Сейчас у нас есть Восток и Запад. В те времена такого не было, а культурный обмен был колоссальным – в большей степени с Востока на Запад. А обратно поступало очень мало", – объяснила Дарк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ попали фото и видео сгоревшего собора Парижской Богоматери – его шпиль год назад упал в результате пожара, но сам собор чудом уцелел.