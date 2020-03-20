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20 марта • обновлено в 09:33
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Нострадамус предсказал коронавирус и спасение от него

1.5т
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Французский астролог Мишель Нострадамус в свое время мог предсказать что-то похожее на эпидемию коронавируса.

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Об этом он писал в своих ежегодных катренах, передает "Апостроф". В частности, в его предсказании на 2020 год фигурирует рыба. Как известно, коронавирус появился именно на рыбном рынке китайского города Ухань.

"Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, Форма ее странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги", – писал он.

Нострадамус мог предсказать коронавирус

Нострадамус мог предсказать коронавирус

Ученые начали активно изучать катрены астролога. Они считают, что раз предсказания Нострадамуса не заканчивается на 2020 году, то у человечества есть надежда спасение.

Судя по его прогнозам, спасение может прийти ближе к 2024 году. "О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю", – писал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке могла предсказать пандемию коронавируса 2019-nCoV. Ванга говорила, что люди будут падать и умирать прямо на улицах от давно забытого вируса.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Нострадамус
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