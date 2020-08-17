Норвежца, связанного с "Северным потоком-2", арестовали после контактов с разведкой РФ

Норвежец работает в компании, связанной с "Северным потоком-2".
В Норвегии по подозрению в разглашении секретной информации арестован подданный этой страны.
Норвежца схватили после встречи с сотрудником российских спецслужб, сообщает местный телеканал NRK.
Задержание 50-летнего мужчины произошло после встречи с агентом в ресторане в Осло 15 августа. Ему предъявили обвинение в разглашении государственной тайны и разглашении государственной тайны в особо крупном размере. Норвежцу грозит до 3 и 15 лет тюрьмы по обеим статьям. Сам он отрицает все обвинения.
В полиции подчеркнули, что обвиняемый несколько раз встречался с офицером российской разведки.
Мужчина работает в компании DNV GL (Det Norske Veritas). По версии следствия, он мог передавать данные, связанные с оборонными технологиями, а также ликвидацией ЧС и военной инфраструктурой.
DNV GL обслуживает морскую, нефтегазовую и энергетическую отрасли по всему миру, занимается независимой сертификацией и оказывает услуги консалтинга. Она связана с проектом "Северный поток 2": предоставляет сертификаты соответствия морскому стандарту подводных трубопроводов, без которых газопровод не может быть сдан в эксплуатацию.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, как на "Северный поток-2" повлияют новые санкции США. Директор Каспийского политического центра Эфган Нифти считает, что они замедлят, но не остановят строительство газопровода.
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