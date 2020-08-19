Норвегия вышлет российского дипломата из-за шпионского скандала

Из посольства РФ в Норвегии вышлют дипломата, замешанного в шпионском скандале. norway.mid.ru

Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение выслать российского дипломата, который встречался с норвежцем, обвиняемым в шпионаже в пользу РФ.

Об этом 19 августа сообщила норвежская телекомпания NRK. В МИДе не назвали имени депортированного человека, но уточнили, что он работал в торговом отделе российского посольства.

"Мы сообщили послу РФ о том, что сотрудник российского посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата", – сообщил начальник отдела коммуникаций МИДа Трюде Маасейде.

Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

Что предшествовало

Решению МИДа предшествовало задержание гражданина Норвегии Харшарна Сингх Татгара, который признался, что передавал информацию российскому дипломату и получал от него деньги. Татгар был арестован в субботу, 15 августа, во время встречи с российским дипломатом в пиццерии в Сагене в Осло.

По словам Маасейде, расследование продолжается, и МИД его ход не комментирует.

В понедельник Татгар был заключен под стражу на четыре недели. Он обвиняется в нарушении статей 123 и 124 Уголовного кодекса, которые касаются разглашения государственной тайны и грубого разглашения государственной тайны соответственно.

Норвежские дипломаты заявили, что российская сторона пока никак не отреагировала на случившееся.

Кто такой Татгар

50-летний Татгар, уроженец Индии, живет в Норвегии с тех пор, как в 1997 году получил докторскую степень по переработке вторсырья и технологии материалов в Норвежском университете науки и технологий (NTNU).

С мая 2012 года Татгар работал в нефтегазовом департаменте компании DNV GL (Det Norske Veritas).

50-летний Татгар, уроженец Индии, живет в Норвегии с 1997 года (nrk.no)

Там он в течение прошлого года был менеджером проекта и контактировал с большим количеством клиентов, имеющих отношение к оборонной промышленности.

Двое бывших коллег Татгара рассказали журналистам, что они видели в нем высококвалифицированного человека, творческого и милого.

Шпионские скандалы между Норвегией и Россией

После распада Советского Союза Норвегия несколько раз высылала российских дипломатов.

Первый раз это было накануне Рождества в 1992 году. Тогда был выслан третий секретарь посольства России в Осло Виктор Федик. Тогдашний руководитель службы наблюдения Ян Грендал сказал, что Федик был офицером ГРУ, российской военной разведки. Он был выслан за попытку завербовать норвежского гражданина для сбора информации об иностранных студентах в Норвегии.

В марте 1998 года были высланы пять российских дипломатов. Утверждается, что эти пятеро пытались завербовать норвежских политиков в качестве информаторов российской разведки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, трое российских дипломатов, которых собираются выслать из Словакии в ближайшее время, могут быть связаны с убийством чеченского оппозиционера и полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии.

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