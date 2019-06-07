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"Нормандский формат": у Путина ополчились против идеи Зеленского

1.8тЧитать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает целесообразным расширение "нормандского формата" переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Его ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский.

Более того, Песков уверен, что аналогичную российской позицию занимают и все остальные страны-переговорщики за исключением Украины, сообщает "РИА Новости".

"Насколько мы знаем, все участники "нормандского формата", за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата", – отметил Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

RT

Аналогичную позицию озвучил и член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Он заявил, что необоснованное расширение круга участников "нормандского формата" якобы приведет к параличу переговорного процесса.

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"Более чем сомнительное предложение. В нем содержится элемент скрытого недоверия к Франции и Германии, которые пять лет являются участниками "нормандского процесса", – сказал российский сенатор.

По его словам, заявление о необходимости расширения "нормандского формата" нельзя расценивать иначе как "попытку уйти от содержательных проблем в сторону формальных". "Вопрос состоит в том, какую повестку обсуждать – которой нет по вине украинской стороны – а не кто будет ее обсуждать", – высказался Морозов.

Он убежден, что "произвольное" расширение круга участников "неизбежно приведет к полному параличу процесса в силу решения многочисленных формальных вопросов".

"Почему, кстати, не Беларусь или Китай? Это имитация решения вопроса и его реальное торпедирование", – возмутился одиозный член Совфеда желанием Украины включить в переговоры США и Великобританию.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры России и Украины будут продолжаться в "нормандском формате", однако начать их с "чистого листа" не получится.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что "нормандскому формату" переговоров по ситуации в Украине нужен новый импульс и новые встречи на различных уровнях.

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Персона
Дмитрий Песков
Место
Россия
Тег
нормандский формат
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Питон Каа
Питон Каа
Ну все правильно ибо Зеленскому прежде чем что-то затевать, нужно разрешение у Путина спросить, тогда затея вполне может воплотиться в реальность.
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