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8 декабря • обновлено в 02:19
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Меркель устроит "разнос" Путину в Париже: озвучен проблемный нюанс

1.1т
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Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" может поднять тему убийства в Берлине полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщается в материале "BBC News Украина". Отмечается, что Германия надеется на прогресс в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе, но громкое преступление осложнило отношения между странами.

Главный прокурор Германии считает, что, согласно доказательствам, убийство заказала или власти России, или руководство Чечни.

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Подозреваемый, приехавший в страну из РФ незадолго до инцидента, находится под стражей.

"Госпожа Меркель рассказала, что намерена обсудить это во время встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже на следующей неделе. Дипломатов объявили персонами нон грата на основании отказа сотрудничать со следствием, сказала она", – отметили журналисты.

"Во время предстоящей встречи с Путиным Меркель поставит ему неудобные вопросы не впервые. Мало кто верит, что он что-то расскажет об убийстве в берлинском парке", – сказано в статье.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Владимир Путин и Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Персоны
Ангела Меркель Владимир Путин
Место
Германия
Теги
политика нормандский формат убийство
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Германия пускает к себе всяких чертей, обвиняемых на родине в тeppopизме, а потом закатывает глаза - ах-ах, на нашей территории убили человека! Нефиг пускать кого попало!
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