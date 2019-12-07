Меркель устроит "разнос" Путину в Париже: озвучен проблемный нюанс

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" может поднять тему убийства в Берлине полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Об этом сообщается в материале "BBC News Украина". Отмечается, что Германия надеется на прогресс в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе, но громкое преступление осложнило отношения между странами.
Главный прокурор Германии считает, что, согласно доказательствам, убийство заказала или власти России, или руководство Чечни.
Подозреваемый, приехавший в страну из РФ незадолго до инцидента, находится под стражей.
"Госпожа Меркель рассказала, что намерена обсудить это во время встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже на следующей неделе. Дипломатов объявили персонами нон грата на основании отказа сотрудничать со следствием, сказала она", – отметили журналисты.
"Во время предстоящей встречи с Путиным Меркель поставит ему неудобные вопросы не впервые. Мало кто верит, что он что-то расскажет об убийстве в берлинском парке", – сказано в статье.
Владимир Путин и Ангела Меркель
Как сообщал OBOZREVATEL:
40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.
Расследование преступления планирует взять на себя Федеральная прокуратура страны. Это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают иностранные спецслужбы в организации случившегося.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.
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