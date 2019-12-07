Меркель устроит "разнос" Путину в Париже: озвучен проблемный нюанс

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" может поднять тему убийства в Берлине полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Об этом сообщается в материале "BBC News Украина". Отмечается, что Германия надеется на прогресс в переговорах с РФ по урегулированию конфликта на Донбассе, но громкое преступление осложнило отношения между странами.

Главный прокурор Германии считает, что, согласно доказательствам, убийство заказала или власти России, или руководство Чечни.

Подозреваемый, приехавший в страну из РФ незадолго до инцидента, находится под стражей.

"Госпожа Меркель рассказала, что намерена обсудить это во время встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже на следующей неделе. Дипломатов объявили персонами нон грата на основании отказа сотрудничать со следствием, сказала она", – отметили журналисты.

"Во время предстоящей встречи с Путиным Меркель поставит ему неудобные вопросы не впервые. Мало кто верит, что он что-то расскажет об убийстве в берлинском парке", – сказано в статье.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!