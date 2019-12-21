В пятницу произошло два события, которые вывели на решение вопроса по контракту о транзите газа.

Первое событие прошло в режиме анонса, но в течение дня таки подтвердилось. Сенатор Тед Круз направил письмо швейцарской компании Allseas, ведущей прокладку морской части трубопровода "Норд стрим – 2" с предупреждением о том, что если она немедленно не прекратит работы по укладке трубы на последнем участке до берега, то попадет под санкции, предусмотренные принятыми Конгрессом законами, в том числе, и тем, который наделал столько переполоху – о военном бюджете.

Сенатор сообщил, что избежать последствий компания сможет только в случае немедленной остановки работ после письма, поскольку закон находится на подписи президента Трампа и может быть подписан в любую минуты пятницы. То есть, текущего дня. В этом случае, сенатор прямо указал на то, что будут арестованы все активы компании в США. В том числе, все то, что сейчас работает в Техасе и у его побережья.

Более того, он указал на то, что без последствий не останутся акционеры проекта Wintershall Dea, OMV и Uniper, Royal Dutch Shell и Engie, которые подвергнутся разрушительным санкциям. Allseas отреагировала почти мгновенно и разместила сообщение на своем официальном сайте о приостановке работ на газопроводе, до выяснения подробностей этого закона и окончательных выводов. Наверное, это решение было озвучено представителям Газпрома. Вряд ли те узнали это из сообщения официального сайта.

В это время в Берлине шли переговоры украинской и российской делегаций по газу. Вслед за швейцарцами, официальный сайт Белого Дома опубликовал тот самый закон, как уже подписанный президентом. К этому моменту, Газпром выразил готовность рассчитаться газом на 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража и просил отозвать остальные иски.

Главный иск, на 12 млрд, касался отсутствия транзита через Украину газа, начиная с 1 января 2020 года, а кроме того, отзыв требований по решению хозяйственного суда Киева по иску Антимонопольного комитета Украины, который Газпром никогда не признавал и грозился оспаривать в международных инстанциях, имея неплохие перспективы для выигрыша. Кроме того, Газпром был готов заключить транзитный контракт на 1 год, пока достроят Норд стрим-2.

Примерно в это же время, из Канцелярии Меркель уточнили позицию Германии по вопросу американских санкций. Там заметили, что канцлер намерена занять жесткую позицию. Но не планирует прибегать к контр-санкциям. То есть, в этот раз Берлин выразил "озабоченность" со знаком "плюс" для нас.

После того, как швейцарские партнеры предупредили Газпром о том, что они останавливают работу, а Берлин умыл руки, Газпром согласился выплатить 3 млрд. штрафа деньгами, как и было предусмотрено Стокгольмским арбитражом и подписать транзитный договор на 5 лет. Это не 10 лет, как планировала Украина, но и не 1 год, как настаивал Газпром. Кроме того, насколько можно понять, Нафтогазу удалось отбиться от навязывания "прямых поставок" в Украину, хотя этот вопрос до конца и не ясен.

В общем, ситуация на утро субботы выглядит именно так, а в части строительства газопровода и остановки работ, информация получена из немецкого издания "Франкфуртер Альгемайне".

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