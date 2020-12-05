"Номер два" в дипломатии ЕС: впервые в истории ОБСЕ возглавила женщина
В пятницу, 4 декабря, новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была избрана немецкий дипломат Хельга Шмид.
Об этом сообщило в Twitter представительство Германии в ОБСЕ. 59-летняя Шмид стала первой женщиной, возглавившей организацию.
В сентябре 2020 года по рекомендации главы МИД Германии Хайко Мааса правительство канцлера Ангелы Меркель предложил Шмид кандидатом на пост генерального секретаря ОБСЕ.
Представитель Германии уже был генсеком ОБСЕ – с 1993 по 1996 годы этот пост занимал Вильгельм Хеинк.
Напомним, с 2017 года генсеком ОБСЕ был швейцарец Томас Гремингер. Ряд стран-участниц организации выступил против продления его мандата.
Хельга Шмид. Кто она?
С сентября 2016 года занимала пост генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Фактически она была "номером два" в дипломатии ЕС после верховного представителя Жозепа Борреля.
До этого Шмид с 2010 года была заместителем генсека и политическим директором EEAS. Она принимала участие со стороны ЕС в переговорах во время Революции Достоинства, а также в начале конфликта с Россией в 2014 году.
Кроме того, Шмид участвовала в переговорах по ядерной сделке с Ираном. Была автором 100-страничного договора, который успешно заключили в 2015 году с тепрешним президентом Ирана Хассаном Рухани.
В 2006 году Шмид стала директором отдела планирования политики и раннего предупреждения Верховного представителя по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьера Соланы в Генеральном секретариате Совета ЕС в Брюсселе.
В 2000-2005 годах работала на руководящих должностях в штаб-квартире Министерства иностранных дел Германии. Была руководителем политического аппарата и руководителем министерского офиса с 2003 по 2005 годы.
С 1991 по 1994 годы она была ответственной за связи с прессой и общественностью посольства Германии в Вашингтоне.
Известная цитата Шмид: "Женщины – лучшие участники переговоров".
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году сеть разозлило заявление генсека ОБСЕ Гремингера о ''Л/ДНР''.