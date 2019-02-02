Ноги мужчины раздуло до гигантских размеров: устрашающие фото

Пакистанец Шахид Хуссейн из провинции Синд лишился возможности встать с кровати через пять лет после укуса комара.

У мужчины развилась тяжелая форма слоновой болезни (элефантиаза), сообщает издание Daily Mail.

"Поначалу он игнорировал симптомы, но вскоре конечности так сильно увеличились, что ему пришлось обратиться к врачу", - говорится в статье.

Доктора диагностировали у него слоновую болезнь — заболевание, при котором увеличивается какая-либо часть тела из-за застоя лимфы.

Несмотря на то, что семья потратила на медицинские процедуры для Хуссейна все сбережения, местные врачи не смогли ему помочь. Они направили мужчину в столицу, но он не может позволить себе эту поездку из-за расходов. Его жена Фатима признается, что уже продала все украшения и отдала все деньги, скопленные на свадьбу дочерей.

Сам мужчина не может встать с кровати, так как его ноги весят 50 килограммов, а каждая из них в обхвате составляет 88 сантиметров. Его семье приходится постоянно просить деньги у родственников.

Слоновая болезнь возникает, как правило, после заражения нематодой Brugia malayi. Паразит попадает в организм человека посредством укуса комара, пораженного нематодой.

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