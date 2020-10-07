Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование ДНК

Нобелевскую премию в области химии 2020 года получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна – за развитие метода редактирования генома.

Лауреаток объявили 7 октября в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме. Об этом сообщается в Twitter премии.

Подчеркивается, что ученые Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудна получили награду за "переписывание кода жизни".

Ученые Шарпентье и Дудна стали обладательницами Нобелевской премии по хмии Twitter The Nobel Prize

В частности, Шарпентье и Дудна открыли такой инструмент, как "генетические ножницы" CRISPR/Cas9. Его исследователи могут использовать для изменения с высокой точностью ДНК животных, растений и микроорганизмов.

Известно, что эта технология вызвала революцию в молекулярных науках о жизни, открыла новые возможности для селекции растений, внесла свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней.

Отметим, что Нобелевская премия-2020 предусматривает вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (около $ 1,1 млн).

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