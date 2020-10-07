Нобелевскую премию по химии присудили за редактирование ДНК
Нобелевскую премию в области химии 2020 года получили француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна – за развитие метода редактирования генома.
Лауреаток объявили 7 октября в ходе специальной пресс-конференции в Стокгольме. Об этом сообщается в Twitter премии.
Подчеркивается, что ученые Эммануэль Шарпентье и Дженнифер А. Дудна получили награду за "переписывание кода жизни".
В частности, Шарпентье и Дудна открыли такой инструмент, как "генетические ножницы" CRISPR/Cas9. Его исследователи могут использовать для изменения с высокой точностью ДНК животных, растений и микроорганизмов.
Известно, что эта технология вызвала революцию в молекулярных науках о жизни, открыла новые возможности для селекции растений, внесла свой вклад в инновационные методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней.
Отметим, что Нобелевская премия-2020 предусматривает вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (около $ 1,1 млн).
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 октября было названы лауреаты Нобелевской премии по медицине, которую присудили за открытие вируса гепатита С.
А 6 октября Нобелевскую премию по физике вручили трем ученым, которые занимаются исследованием черных дыр.