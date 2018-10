Нобелевскую премию по химии дали за открытия в области эволюции

Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года.

Так, награда присуждена Френсис Арнольд (США) за направленную эволюцию энзимов, а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) - за фаговый дисплей пептидов и антител.

Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции в академии наук в Стокгольме, говорится на странице The Nobel Prize в Twitter.

По мнению Нобелевского комитета, работы лауреатов помогли сделать химическую промышленность более безопасной и экологичной, они позволят создать новые виды лекарств, материалов и спасти множество жизней.

Watch the moment the 2018 Nobel Prize in Chemistry is announced. Presented by Göran K. Hansson, Secretary General of The Royal Swedish Academy of Sciences. pic.twitter.com/j0hkL3rkpp

В частности, американская исследовательница получит половину премии за свои работы по направленной эволюции. Арнольд работала с энзимами - белками, катализирующими реакции. Они принимают участие в производстве множества химических веществ - от биотоплива до лекарств.

Смит и Уинтер разделят оставшуюся половину за разработку и усовершенствование фагового дисплея - лабораторного метода изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий для того, чтобы соотнести белки и генетическую информацию, кодирующую их.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB