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Нобелевскую премию по химии дали за открытия в области эволюции

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Шведская королевская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2018 года.

Так, награда присуждена Френсис Арнольд (США) за направленную эволюцию энзимов, а также Джорджу Смиту (США) и Грегори Уинтеру (Великобритания) - за фаговый дисплей пептидов и антител.

Об этом стало известно в ходе специальной пресс-конференции в академии наук в Стокгольме, говорится на странице The Nobel Prize в Twitter.

Нобелевскую премию по химии дали за открытия в области эволюции

По мнению Нобелевского комитета, работы лауреатов помогли сделать химическую промышленность более безопасной и экологичной, они позволят создать новые виды лекарств, материалов и спасти множество жизней.

Нобелевскую премию по химии дали за открытия в области эволюции

В частности, американская исследовательница получит половину премии за свои работы по направленной эволюции. Арнольд работала с энзимами - белками, катализирующими реакции. Они принимают участие в производстве множества химических веществ - от биотоплива до лекарств.

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Смит и Уинтер разделят оставшуюся половину за разработку и усовершенствование фагового дисплея - лабораторного метода изучения белок-белковых, белок-пептидных и ДНК-белковых взаимодействий для того, чтобы соотнести белки и генетическую информацию, кодирующую их.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже названы лауреаты Нобелевской премии 2018 года по медицине, а также по физике.

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Тема
Нобелевская премия
Место
ШвецияСтокгольм
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