Нобелевскую премию по физике вручили исследователям черных дыр

Нобелевская премия по физике присуждена Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андрее Гез, которые занимаются исследованием черных дыр.

Об этом сообщается в Twitter премии. Отметим, что 6 октября в Швеции продолжилась Нобелевская неделя, в рамках которой будут названы имена лауреатов престижной награды в этом году.

Обладателей премии в области физики, по традиции, номинировали вторыми после ученых-медиков.

В 2020 году ее получат Роджер Пенроуз с формулировкой "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Реинхард Гензел и Андреа Гез с формулировкой "за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине, которую присудили за открытие вируса гепатита С. Призовой фонд в 10 млн шведских крон ($1,1 млн) лауреаты разделят поровну.